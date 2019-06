Bardet tombe sur plus fort que lui

Romain Bardet était la principale tête d'affiche du Mont Ventoux Dénivelé Challenge, et les organisateurs espéraient sans doute voir l'un des meilleurs coureurs français de sa génération marquer de son empreinte la première édition de cette classique dédiée aux grimpeurs. Peine perdue, puisque le leader de la formation AG2R-La Mondiale a trouvé meilleur que lui en la personne de Jésus Herrada, vainqueur sur les pentes du Mont Chauve après un duel à la pédale avec l'Auvergnat.

Bardet avait pourtant assumé son rôle de favori en faisant rouler son équipe pendant toute la course, et durant une bonne partie de l'ascension du Géant de Provence. Mais lorsque le deuxième du Tour de France 2016 est passé à l'action, à un peu plus de huit kilomètres du sommet, alors que le travail de Tony Gallopin avait réduit le groupe de tête à sept unités, Herrada n'a pas cédé un pouce de terrain. Les deux hommes ont collaboré pendant plusieurs bornes, et Bardet a placé deux nouvelles attaques, plus près de la ligne d'arrivée, en vain. En revanche, quand Herrada a accéléré dans le dernier kilomètre, Bardet n'a rien pu faire. Dominé par un coureur en pleine forme, comme il l'avait montré sur le Tour de Luxembourg (deux victoires d'étape et le classement général pour l'ancien champion d'Espagne).

Parmi tous les grands leaders du peloton, Bardet était le seul au départ de cette course, et le seul, parmi les 10 premiers à l'arrivée, à avoir terminé le Dauphiné 24 heures plus tôt. Sans doute a-t-il manqué de fraîcheur pour aller au bout, mais cela reste un petit camouflet pour l'Auvergnat, qui n'a plus levé les bras depuis février 2018, et sa victoire sur la Classic de l'Ardèche, sa seule de la saison passée. Déçu de sa performance dans le Dauphiné (10e), où il n'a jamais été en mesure de vraiment peser sur la course, Bardet a manqué une belle occasion de se rassurer à un peu moins de trois semaines du Tour de France.