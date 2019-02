Bardet: "Pour une reprise, je suis satisfait"

Pour sa première course de l'année, Romain Bardet a terminé deuxième du Tour du Haut-Var, derrière un Thibaut Pinot qui avait une course de plus dans les jambes (le Tour de La Provence).

"Pour une reprise, je suis satisfait, confie le leader de l'équipe AG2R-La Mondiale sur le site de son équipe. J’avais face à moi des coureurs qui étaient plus affûtés. Il faut que je me remette dans le rythme. La cerise sur le gâteau aurait été de gagner mais je n’avais pas d’attente particulière. L’équipe a bien travaillé, il n’y a pas eu de temps morts, une grosse étape samedi, 15’ très intenses dimanche (l'ascension du Mont Faron, ndlr). C’était vraiment ce dont on avait besoin. Je n’avais plus couru depuis début octobre, il me manque maintenant des jours de compétition mais je suis content de ces trois premières journées."

Bardet sera le week-end prochain en Ardèche puis dans la Drôme avant le départ de Paris-Nice (10-17 mars), son premier grand rendez-vous de la saison.