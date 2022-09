Bahrain Victorious : Une saison supplémentaire pour Wout Poels

Poels joue les prolongations dans le peloton

Wout Poels poursuit l’aventure avec la formation Bahrain Victorious. Le coureur néerlandais a signé une prolongation de contrat d’un an. Son bail avec l’équipe dirigée par Brent Copeland expirera désormais à l’issue de la saison 2024, à l’âge de 37 ans. Le grimpeur porte les couleurs de l’équipe du Moyen-Orient depuis 2020 après des passages dans les formations Vacansoleil, Quick-Step, mais également l'équipe britannique Sky devenue Ineos Grenadiers. Avec Bahrain Victorious, le natif de Venray a terminé à la sixième place de la Vuelta l’an dernier et n’a pas été en mesure de terminer l’édition en cours.Il a dû se déclarer non partant avant le départ de neuvième étape après avoir rendu un test positif au coronavirus. En 2022, Wout Poels a démarré par un triomphe au classement général sur le Tour d’Andalousie en février et intégré le top 20 (17eme) du classement de la montagne sur le Tour d’Italie. Pendant ces trois semaines intenses, il a notamment été d'une grande aide en montagne à son équipier Mikel Landa, troisième au général. Ses principaux faits d’arme en carrière restent une victoire lors de l’édition 2016 de Liège-Bastogne-Liège et le gain de la quinzième étape du Tour d’Espagne 2011, restant à ce jour sa seule victoire d’étape sur un grand Tour.