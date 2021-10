Bahrain Victorious : Sanchez, bientôt 38 ans, signe pour deux saisons

Une belle saison pour Bahrain Victorious en 2021

Et de 19 ! En 2022, Luis Leon Sanchez va prendre part à la 19eme saison professionnelle de sa carrière, et ce sera sous le maillot de Bahrain Victorious ! Le coureur espagnol, qui aura 38 ans le 24 novembre prochaine, s’est engagé pour deux ans avec sa nouvelle équipe, qui sera la sixième de sa carrière, entamée en 2004. « Je suis vraiment heureux de courir pour Bahrain Victorious au cours des prochaines saisons. C'est excitant de rejoindre ce groupe de grands cyclistes, qui a pour objectif de devenir l'une des meilleures équipes au mondeAvec 47 victoires à son palmarès, dont quatre étapes du Tour de France, deux Clasica San Sebastian, un Paris-Nice et cinq titres de champion d’Espagne, Luis Leon Sanchez est l’un des coureurs emblématiques des années 2000-2010. Cette année, il a levé les bras une fois, à l’occasion de l’Ordiziako Kalsika en juillet, dans son pays. Il a également fini 33eme du Giro, avant d’abandonner la Vuelta à cinq étapes de la fin. Il a ensuite abandonné le Tour d'Emilie le 2 octobre, pour sa dernière course sous le maillot Astana.Luis Leon Sanchez tentera de prolonger l’an prochain la belle saison vécue par Bahrain Victorious en 2021. Elle a notamment remporté deux étapes du Giro (Gino Mäder et Damiano Caruso), trois étapes du Critérium du Dauphiné (Sonny Colbrelli et Mark Padun), le classement par équipes du Tour de France et de la Vuelta, une étape de la Vuelta (Caruso) et bien sûr Paris-Roubaix (Colbrelli) pour finir en beauté.. La jeunesse et l'expérience seront donc au rendez-vous en 2022.