Bahrain Victorious : Prolongation de contrat pour Mäder et Caruso

Bahrain Victorious, une soif de victoires exemplaire

Bahrain Victorious est sur tous les fronts. Après avoir déjà ajouté cette semaine Luis Leon Sanchez à son effectif et Roman Kreuziger à son organigramme dans un rôle de directeur sportif, l’écurie bahreïnie est une nouvelle fois entreprenante en coulisses. Ce dimanche, elle a annoncé les prolongations de contrat de Gino Mäder et Damiano Caruso. Tous les deux viennent de réaliser une saison pleine, en remportant chacun une étape sur le Tour d’Italie et une autre sur le Tour d’Espagne avec, en prime, le maillot blanc de meilleur jeune sur la Vuelta pour le Suisse, également cinquième au classement général, et une deuxième place finale sur le Giro pour l'Italien. Une nouvelle à laquelle les deux hommes ont réagi dans un communiqué publié par l’équipe.« Rester dans l'équipe n'était qu'une formalité après une saison aussi époustouflante, la meilleure de ma carrière jusqu'à présent, a confié Damiano Caruso. Je crois que lorsque quelque chose fonctionne bien, il n'y a pas besoin de le changer. J'ai probablement vécu ma meilleure année en tant que coureur professionnel avec ce groupe, et je suis plus qu'heureux de poursuivre mon voyage avec Bahrain Victorious. » Son coéquipier qui vivait sa première saison avec le maillot de Bahrain Victorious sur le dos exprime, lui, son envie d’impressionner l’an prochain. « Je suis super heureux que l'équipe m'ait signé l'année dernière alors que les choses n'étaient pas si faciles, a assuré Gino Mäder. L'équipe a cru en mes qualités et m'a fait confiance avant moi, et je suis impatient de continuer dans cette voie ! » Avec ses deux coureurs ajoutés aux cadres Matej Mohoric et Sonny Colbrelli, Bahrain Victorious peut dresser de belles ambitions pour le prochain exercice, après les 31 victoires glanées en 2021.