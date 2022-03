Bahrain Victorious : Pas d'inquiétude après les tests cardiaques passés par Colbrelli

Quand pourra-t-il remonter sur un vélo ?

Mais pourquoi Sonny Colbrelli s'est-il écroulé lundi à l'arrivée de la première étape du Tour de Catalogne, dont il a terminé deuxième derrière Michael Matthews ? A cette heure, les médecins tentent toujours de trouver une explication. L'équipe du coureur italien de 31 ans a fait savoir ce mardi matin que les tests cardiaques n'avaient rien montré d'inquiétant. « Après avoir été admis à l’hôpital universitaire de Gérone, Sonny Colbrelli était conscient et se sentait bien. Il a depuis communiqué avec sa famille et ses amis et se rétablit à l’hôpital.D’autres informations suivront », écrit l'équipe World Tour dans deux tweets. On en saura donc peut-être plus dans la journée sur les raisons qui ont causé le malaise cardiaque du champion d'Europe, qui a dû être réanimé sur la route, derrière un drap blanc pour éviter les regards indiscrets.Lundi soir, l'équipe Bahrein Victorious avait donné des nouvelles rassurantes : « Après le sprint de l’étape 1 du Tour de Catalogne, Sonny Colbrelli a perdu connaissance. Colbrelli a subi une assistance médicale supplémentaire et il était dans un état stable après avoir été emmené dans une ambulance à l’hôpital universitaire de Gérone pour enquêter plus avant sur son état. » Les examens médicaux passés prochainement devraient permettre de déterminer si et quand Sonny Colbrelli pourra reprendre le fil de sa carrière, lui qui devait disputer dans le mois qui vient de nombreuses classiques belges et néerlandaises,Mais le grave malaise de lundi va sans doute le contraindre à revoir ses plans.