Bahrain Victorious : Padun s’en va

Deux exploits et des soupçons

Mark Padun quitte Bahrain Victorious, l’équipe où il était arrivé en tant que stagiaire en 2017. La formation bahreïnie a annoncé ce lundi le départ du coureur ukrainien de 25 ans, qui était en fin de contrat, avec un sobre tweet : « Merci Mark. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite. » C’est donc la fin d’une aventure qui aura duré quatre ans et demi,La carrière de Mark Padun sous le maillot de Bahrain Victorious se résumera surtout à son incroyable Critérium du Dauphiné 2021. Inconnu du grand public, celui qui n’avait plus gagné une course depuis juillet 2019 (sur l’Adriatica Ionica Race) avait remporté coup sur coup les deux grosses étapes de montagne de cette épreuve World Tour, en solitaire, à La Plagne puis aux Gets, avec 34 secondes d’avance sur Richie Porte (le futur vainqueur) le samedi et 1’36 sur Jonas Vingegaard le dimanche., le directeur sportif d’AG2R Citroën Julien Jurdie avait notamment répondu : « Je vais aussi me mettre au régime, je monterai les bosses plus facilement. Il a fait un week-end impressionnant. Il n’avait pas de concurrence. On verra ce que ça donne dans la continuité ». Dans la continuité, cela a donné une troisième place sur le Tour de Burgos et une 59eme sur la Vuelta, pour ce qui était des épreuves les plus connues, et quatre abandons. Nul doute que Mark Padun sera très attendu en 2022, quelle que soit sa nouvelle équipe.