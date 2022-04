Bahrain Victorious : Opération réussie pour Colbrelli, qui s'est fait poser un défibrillateur

🏥 @sonnycolbrelli was discharged from hospital after having been through a successful operation.

Colbrelli dans les pas d’Eriksen

La vie de Sonny Colbrelli ne sera plus la même. Après un sprint acharné lors de la 2eme étape du Tour de Catalogne, le 21 mars derniers, le sprinteur italien de l’équipe Bahrain Victorious s’est écroulé au sol, victime d’un arrêt cardio-respiratoire. Soigné dans un premier temps à l’Hôpital Universitaire de Gérone, le vainqueur du dernier Paris-Roubaix a ensuite été rapatrié en Italie le 26 mars dernier afin d’être hospitalisé à la clinique de cardiologie de l’Université de Padoue mais son équipe ne s’est pas étendue sur l’état de santé de son coureur. C’est au travers d’un communiqué publié ce samedi que la formation Bahrain Victorious est sortie de son silence afin de donner des nouvelles de Sonny Colbrelli. L’actuel champion d’Europe et champion d’Italie sur route a subi une opération chirurgicale. « Sur la base des résultats de son examen clinique, en accord avec le staff médical de son équipe, Sonny Colbrelli a subi avec succès jeudi l'implantation d'un défibrillateur sous-cutané (DSC) », annonce la formation bahreïnie dans ce communiqué.La décision d’opérer le sprinteur italien a été prise après « un examen clinique, génétique et par imagerie complet pour identifier la cause de l'arythmie qui a conduit à son arrêt cardiaque et pour déterminer le meilleur traitement approprié ». Le but d’un DSC est de « corriger si nécessaire le rythme cardiaque dans les cas extrêmes ». Désormais, Sonny Colbrelli va retrouver son domicile afin de poursuivre sa convalescence mais aucune certitude n’est encore donné quant à la suite de la carrière de l’Italien, qui a pris la deuxième place de l’Omloop Het Nieuwsblad cette saison derrière Wout Van Aert. Ce qui pourrait donner un peu d’espoir au natif de Desenzano del Garda est le récent retour à la compétition du footballeur danois Christian Eriksen, victime d’une crise cardiaque lors d’un match du championnat d’Europe l’été dernier. Pourvu désormais d’un défibrillateur, le joueur de Brentford a pu reprendre la compétition au début de l’année et a même porté à nouveau le maillot du Danemark. La décision de retrouver le peloton sera dans les mains de Sonny Colbrelli et de ses médecins.