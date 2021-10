Bahrain Victorious : Contrat prolongé pour Sonny Colbrelli et Matej Mohoric

Mohoric ne bougera pas non plus

L’équipe Bahrain Victorious compte sur ses cadres pour l’avenir. La formation bahreïnie a, en effet, confirmé ce mardi les prolongations de contrat de deux coureurs majeurs de son effectif. Sacré champion d’Europe sur ses terres à Trente en septembre dernier avant de remporter son tout premier Monument lors du dernier Paris-Roubaix dans ce qui reste la plus belle saison de sa carrière, Sonny Colbrelli ne changera pas de casaque dans les années à venir. « Je suis heureux de poursuivre l’aventure avec une équipe qui est comme une famille pour moi, a confié le coureur italien dans un communiqué publié par son équipe. Je suis un des rares coureurs à porter ce maillot depuis les débuts de l’équipe en 2017, d’avoir débuté en World Tour avec Bahrain et arriver jusqu’à cette saison exceptionnelle. Je peux affirmer que j’ai grandi avec ce groupe et que je dois être plus que reconnaissant. »Arrivé au sein de l’équipe Bahrain Victorious en 2018, Matej Mohoric a également décidé d’unir son avenir à celui de son équipe pour les saisons à venir. Le champion de Slovénie, vainqueur de deux étapes sur le dernier Tour de France et deuxième de la Clasica San Sebastian derrière Neilson Powless a prolongé son contrat. « J’appartiens à cette équipe depuis plusieurs années et j’ai toujours eu confiance dans le projet mis en place. Je pense que, cette année, nous avons enfin pu prouver que nous sommes une des meilleures équipes au monde, a confié le Slovène dans un communiqué. En tant que groupe de de coureurs, avons bénéficié d’un grand soutien de la part de l’encadrement et nous travaillons dur pour obtenir ces résultats. Après une belle année, l’idée de changer d’environnement de travail ne m’a pas effleuré l’esprit. Je suis heureux de faire partie de cette équipe, qui est comme une deuxième famille pour moi. Atteindre un tel niveau de performance cette année demande beaucoup de travail et je suis confiant à l’idée de reproduire cela à l’avenir. » Avec Pello Bilbao et Mikel Landa prolongés jusqu’en 2023, Bahrain Victorious a consolidé son noyau dur pour l’avenir.