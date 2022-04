Bahrain Victorious : Colbrelli ne pourra plus courir en Italie

Il y avait eu Christian Eriksen, il y a désormais Sonny Colbrelli. Malheureusement, ces derniers mois ont vu deux sportifs de très haut niveau être victimes d’un grave malaise cardiaque, et tous les deux ont ou avaient un lien avec l’Italie, ce qui a des conséquences importantes. Il y a quinze jours, Sonny Colbrelli s’est écroulé à l’arrivée de la 1ere étape du Tour de Catalogne, et il a désormais pu rentrer chez lui. Mais le coureur de Bahrain Victorious, qui fêtera ses 32 ans le mois prochain s’est fait poser un défibrillateur, comme l’avait Christian Eriksen avant lui, après avoir été victime d’un malaise cardiaque pendant l’Euro de football en juin dernier. Le Danois, alors sous contrat avec l’Inter Milan, n’avait pas pu rejouer avec les Nerazzurri, car la loi italienne interdit le sport de haut niveau à toute personne porteuse d’un défibrillateur. Christian Eriksen a donc signé avec Brenford, en Angleterre.

"Pratiquer un sport cardiaque intensif avec un défibrillateur est impossible"

Pour Sonny Colbrelli, le problème va se poser également. Si les médecins l’autorisent à reprendre la compétition, le vainqueur du dernier Paris-Roubaix ne pourra plus courir dans son pays. C’est ce qu’a expliqué Lucio Mos, président de la Société italienne de cardiologie du sport, dans les colonnes de La Repubblica. « Nos protocoles, datés de 2017, concernant les défibrillateurs, sont extrêmement stricts, bien plus qu'à l'étranger. Pratiquer un sport cardiaque intensif avec un DAI est impossible. Cela concerne les sports qui ont un engagement cardiovasculaire élevé. Théoriquement, avec un défibrillateur, surtout après la mise à jour du protocole que nous prévoyons en fin d’année, il sera par exemple possible de jouer au golf. Mais le cyclisme est absolument exclu. C’est ainsi. Colbrelli ne peut pas reprendre la course en Italie en raison de la réglementation en vigueur. Pour remettre un dossard, il devra prendre une licence étrangère, entrer dans le système sport-santé d'un autre pays, puis renoncer au maillot bleu. Il devrait, comme Eriksen, trouver un médecin du sport qui « assume » la responsabilité de le rendre apte au sport. C’est possible, certes, mais très peu probable. » La carrière de Sonny Colbrelli s'est donc peut-être terminée le 21 mars dernier à Sant Feliu de Guixols. A moins qu'il accepte de ne plus courir dans son pays... L'an passé, sur ses 61 jours de course, huit s'étaient déroulés en Italie.