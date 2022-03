Bahrain Victorious : Colbrelli est rentré en Italie

La cause du malaise de Colbrelli toujours inconnue

Sonny Colbrelli a quitté l'Espagne pour l'Italie. Le coureur de 31 ans a pu rentrer dans son pays samedi, cinq jours après avoir été victime d'un grave malaise cardiaque à l'arrivée de la 1ere étape du Tour de Catalogne. C'est son équipe Bahrain Victorious qui l'a annoncé ce dimanche peu avant midi. « Sonny Colbrelli est rentré en Italie après avoir été transféré hier de l'hôpital universitaire de Gérone. Compte tenu des conditions cliniques stables, Sonny Colbrelli a été autorisé à se rendre en Italie. Le coureur, qui s'est effondré peu de temps après avoir terminé l'étape 1 de la Volta a Catalunya, a reçu des soins d'urgence immédiats, puis a été transporté à l'hôpital pour subir des examens et rechercher la cause de l'arythmie cardiaque instable qui a nécessité une défibrillation.Tout le monde à Team Bahrain Victorious souhaite à Sonny un prompt rétablissement entouré de l'amour de sa famille », écrit l'équipe bahreïnie dans son communiqué.A ce jour, les nombreux examens passés par le vainqueur du dernier Paris-Roubaix n'ont pas réussi à détecter la cause exacte de ce malaise, qui aurait pu lui coûter la vie si les secours n'étaient pas intervenus directement sur la ligne d'arrivée. Après avoir passé notamment une IRM et un scanner, leLes résultats seront connus d'ici deux semaines. Les examens qu'il passera dans les prochains jours en Italien pourraient permettre d'en savoir plus. Il conviendra alors de déterminer si Sonny Colbrelli est en mesure de reprendre sa carrière. Mais il semble désormais acquis que le prochain Paris-Roubaix, qui se déroulera dans trois semaines, se courra sans son tenant du titre.