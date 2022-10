Bahrain Victorious : Bilbao prolonge jusqu'en 2024

📣 We are pleased to announce the extension of @PelloBilbao1990’s contract until the end of 2024.#RideAsOne

Bilbao rêve du Tour de France

Pello Bilbao n’est pas décidé à quitter l’équipe Bahrain Victorious. Arrivé au début de l’année 2020 après trois saisons sous les couleurs de la formation Astana, le natif de Guernica avait déjà donné son accord l’an passé pour rester jusqu’au terme de la saison 2023. Mais le cinquième du dernier Tour d’Italie a finalement décidé d’ajouter une année de plus à son engagement envers la formation bahreïnie, qui l’a officialisé au travers d’une publication sur les réseaux sociaux. Vainqueur également d’une étape sur le Tour du Pays Basque, sur le Tour des Alpes et sur le Tour d’Allemagne, mais également placé sur l’UAE Tour, les Strade Bianche ou encore Tirreno-Adriatico dans une saison qui est sans doute la plus réussie de sa carrière entamée en 2011 sous les couleurs de la formation continentale Orbea, le coureur de 32 ans est désormais lié à l’équipe Bahraïn Victorious jusqu’au terme de l’année 2024.Au moment de prendre une décision concernant son avenir, Pello Bilbao a confié dans une vidéo publiée sur le réseau social Instagram, que « ce choix était très facile à faire ». « Ici, je me sens comme chez moi, a-t-il ajouté. J'ai souvent la possibilité d'être leader, c'est le meilleur endroit pour moi. » Pour ce qui est de la saison 2023, lors de laquelle il devra confirmer ses récentes bonnes prestations, l’Espagnol n’a qu’une idée en tête. « En 2023, j'aimerais continuer à progresser, je vais me concentrer sur le Tour de France, le grand départ est à Bilbao, c'est vraiment spécial, a-t-il ajouté dans cette vidéo. Cela ne va pas de nouveau se produire avant de nombreuses années donc j'ai envie d'y être. » Pour obtenir une place dans les huit qui feront le déplacement au Pays Basque au début du mois de juillet prochain, Pello Bilbao ne devra sans doute pas baisser de pied dans les mois à venir.