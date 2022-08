Bahrain Victorioius : Teuns libéré de son contrat pour rejoindre Israel-Premier Tech

🚨New rider alert! 🚨

IPT is pleased to welcome @dylan_teuns to the team in a mid-season transfer deal.



Welcome, Dylan!



Read more 👉 https://t.co/Olfgd9g0vh#YallaIPT pic.twitter.com/BEyqPJ0zSj



— Israel – Premier Tech / Israel Cycling Academy (@IsraelPremTech) August 5, 2022

Teuns : « Excité de commencer ce nouveau chapitre »

Un transfert en cours de saison, c’est rare en cyclisme. C’est pourtant ce qui est arrivé ce vendredi à Dylan Teuns. Vainqueur de la Flèche Wallonne et d’une étape du Tour de Romandie cette saison, le coureur belge était en fin de contrat au sein de la formation Bahrain Victorious à l’issue de la saison et a trouvé un accord avec l’équipe Israel-Premier Tech pour 2023. Dans un message publié sur son compte officiel Twitter, la formation bahreïnie a confirmé avoir libéré de ses derniers mois de contrat son coureur. « Avec aucune course prévue pour Dylan Teuns à l’issue du Tour de France, un accord a été trouvé afin qu’il puisse courir avec sa nouvelle formation pour la suite de l’année et afin d’aider sa transition en vue des saisons à venir », a-t-il été annoncé. A peine 30 minutes plus tard, l’équipe Israel-Premier Tech a confirmé la signature du Belge pour deux saisons et demie, soit jusqu’à fin 2024.Assurant que « c'est une structure qui a vraiment progressé au fil des années et c'était super de les voir ramener deux victoires d'étapes sur le Tour de France », Dylan Teuns a assuré se sentir « capable de jouer un rôle » sur les épreuves lui permettant de démontrer ses qualités. « J'étais déjà en discussion avec Israel-Premier Tech pour les rejoindre en 2023 mais ensuite Sylvan Adams m'a offert la chance de changer immédiatement d'équipe et de démarrer mon contrat tout de suite et je lui en suis vraiment reconnaissant, a ajouté le Belge dans un communiqué de sa nouvelle formation. J'ai passé trois saisons et demie géniales avec Bahrain Victorious où j'ai gagné mes plus grandes courses. Je suis vraiment excité de commencer ce nouveau chapitre et j'ai hâte de démarrer avec Israel-Premier Tech. » Une nouvelle aventure qui devrait commencer dans les prochaines semaines, la formation israélienne comptant sur sa recrue pour sauver sa place dans l’élite du cyclisme professionnel.