Australie : Les Mondiaux de Wollongong sans Caleb Ewan

Le parcours défavorable aux qualités d’Ewan

La saison 2022 est toujours plus un calvaire pour Caleb Ewan. Vainqueur à cinq reprises depuis le début de l’année, « Pocket Rocket » n’a plus été en mesure de lever les bras depuis le 15 avril et la sixième étape du Tour de Turquie. Pratiquement invisible durant le dernier Tour de France, le sprinteur australien a pris un nouveau coup sur la tête selon les informations de la chaîne de télévision belge RTBF. En effet, le sélectionneur de l’équipe d’Australie Rory Sutherland a fait le choix de se passer du membre de l’équipe Lotto-Soudal pour la course en ligne des prochains championnats du monde, prévue le 25 septembre à Wollongong, première ville australienne à accueillir l’événement depuis Melbourne et Geelong en 2010. Caleb Ewan ne fait pas partie des huit coureurs titularisés pour l’épreuve disputée sur 266,9 kilomètres ni d’une éventuelle liste de remplaçants.Pour justifier cette absence, le sélectionneur australien a mis en avant le manque de forme de « Pocket Rocket », qui reste ainsi sur plus de quatre mois sans succès. A cela s’ajoute la nature même du parcours de ces championnats du monde qui, s’il sera essentiellement urbain dans sa partie finale, ne sera pas dénué de difficultés. En effet, la montée de Mount Pleasant, longue d’un peu plus d’un kilomètre avec des pentes supérieures à 10%, sera douze fois au programme pour un dénivelé positif supérieur à 4000 mètres sur l’ensemble de l’épreuve. Des caractéristiques qui, aux yeux de Rory Sutherland, ne permettront pas à Caleb Ewan d’avoir un coup à jouer ou même d’influer sur le déroulement de la course au sein du collectif australien. Une annonce qui n’a pas encore été officialisée car deux coureurs écartés, dont l’identité n’a pas été officialisés, ont décidé de contester leur absence.