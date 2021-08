Astana Premier Tech : Fuglsang, blessé, stoppe sa saison

La saison 2021 de Jakob Fuglsang est terminée. Le coureur danois de 36 ans est contraint de s’arrêter plus tôt que prévu, en raison de sa chute survenue lundi lors de la première étape du Tour du Bénélux. Le coureur d’Astana-Premier Tech souffre d’une fracture de l’omoplate et de la clavicule. « Je suis vraiment ennuyé que cela se soit produit mais il n'y a pas grand-chose à faire à ce sujet. Si vous pouvez voir le bon côté - et parfois vous devez le faire - je ne vais pas aller plus loin cette saison. Je peux y aller doucement et revenir au sommet. Je n'ai pas besoin de stresser pour être prêt pour un grand objectif le mois prochain », a fait savoir le Danois.

Fuglsang : "C’est presque une saison à jeter à la poubelle"

Jakob Fuglsang ne prendra donc pas le départ de la course en ligne des championnats du monde en Belgique fin septembre, ni aux courses italiennes de fin de saison, et notamment le Tour de Lombardie le 9 octobre. « J’espérais finir fort la saison avec des bons résultats aux Mondiaux et en Italie. Ma forme était bonne, j’étais sur la pente ascendante, donc c’est une déception », a poursuivi le Danois. Jakob Fuglsang aura donc couru 53 jours cette saison, mais n’a pas gagné la moindre course. Il a tout de même terminé troisième du Tour de Suisse, neuvième des Strade Bianche et douzième de Liège-Bastogne-Liège et a abandonné le seul Grand Tour auquel il a participé, le Tour de France, ne prenant pas le départ de la dernière étape à Chatou, alors qu’il était 38eme. « Hormis le Tour de Suisse, c’est presque une saison à jeter à la poubelle », a conclu le coureur de 36 ans, qui arrive en fin de contrat avec Astana-Premier Tech et qui ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait.