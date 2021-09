Astana : Nibali fait son retour

Alors qu’il fêtera ses 37 ans le 14 novembre prochain, Vincenzo Nibali n’est pas prêt à prendre sa retraite. Au contraire, le coureur italien se lance un nouveau (dernier ?) défi en rejoignant l’équipe où il a connu le plus de succès, Astana. Sans grande surprise, au vu des rumeurs des derniers mois, l’équipe kazakhe a en effet annoncé ce jeudi le retour au bercail du Requin de Messine, qui porte depuis deux saisons les couleurs de Trek-Segafredo. « Je suis très heureux de revenir chez Astana, car pour moi c'est une vraie famille qui m'a beaucoup apporté et avec laquelle j'ai réalisé mes plus grands succès. Je connais la plupart de la direction et du personnel de l'équipe. J'ai aussi de très bons souvenirs de ma visite au Kazakhstan et dans sa capitale et ce fut une expérience inoubliable. Il est difficile de parler en ce moment d'attentes spécifiques pour mon retour dans l'équipe, ainsi que des plans pour la saison prochaine. Mais avant tout, ce seront pour moi des retrouvailles agréables avec l'équipe, et j'aimerais profiter pleinement de la nouvelle saison. Bien sûr, j'aimerais faire mes preuves, obtenir certains résultats, mais en même temps, je suis intéressé par le fait d’apporter mon expérience aux jeunes coureurs. Dans tous les cas, avec la direction de l'équipe, nous discuterons toujours de divers aspects de la nouvelle saison, nous déterminerons les objectifs, tant d'équipe que personnels, et après cela, nous commencerons à avancer dans la direction choisie », a déclaré Nibali dans le communiqué publié par son équipe.

Nibali n'a plus gagné depuis juillet 2019

Coureur chez Astana entre 2013 et 2016, l’Italien a remporté 22 de ses 52 victoires professionnelles sous le maillot bleu ciel et jaune, et non des moindres : le Tour de France 2014, le Giro 2013 et 2016, le Tour de Lombardie 2015, ou encore dix étapes de Grands Tours. Parti chez Bahrain-Merida en 2017, Nibali n’a plus levé les bras depuis juillet 2019 et sa victoire lors de la 20eme étape du Tour de France. Cette saison, il a couru 66 jours en compétition, mais n’a pu faire mieux que neuvième de Tirreno-Adriatico et du Tour du Luxembourg, 18eme du Giro (il s’était blessé au poignet peu avant le départ) et avait abandonné le Tour de France au soir de la 15eme étape pour préparer les Jeux Olympiques de Tokyo…où il a fini 53eme. Sa saison 2022 lui permettra-t-elle de renouer avec la victoire ? A voir…