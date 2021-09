Astana : Lutsenko reste encore !

Alexei Lutsenko (29 ans) et Astana, ce n'est plus de l'amour, c'est de la rage. Et c'est surtout une histoire qui dure, et va encore durer plusieurs années. Le coureur kazakh a en effet décidé de rester sous les couleurs de la formation de son pays, lui qui porte le maillot de l'équipe depuis ses débuts professionnels, en 2013. Lutsenko, septième du dernier Tour de France un mois après avoir terminé dauphin de Richie Porte au classement finale du Critérium du Dauphiné, prouvant ainsi à ses détracteurs qu'il est également capable de briller sur les courses à étape et pas seulement sur celles d'un jour, a une fois de plus prolongé son contrat chez Astana. Le Kazakh a rempilé cette semaine pour trois saisons de plus, ce qui le lie désormais à l'équipe chère à Alexandre Vinokourov jusqu'en 2024.

Une prolongation qui sonnait comme une évidence pour l'intéressé, vainqueur d'étapes sur la Grande Boucle (2020), mais aussi sur le Tour d'Espagne (2017), Tirreno-Adriatico (2019), Paris-Nice (2016) et donc ce Critérium du Dauphiné (2019 et 2021) qui l'avait vu échouer à la deuxième place de la dernière édition en juin.

Trois années de plus et de nouvelles ambitions







"Je suis très heureux de continuer chez Astana. Durant toutes ces années passées dans l'équipe, je suis devenu un leader, donc c'est de ma responsabilité de continuer à m'améliorer et à gagner des grandes courses. Cette année, j'ai passé un cap en arrivant à jouer le classement général sur des courses d'une semaine mais aussi sur les Grands Tours. Ma septième place sur le Tour de France me motive à continuer dans cette direction dans le futur, et j'aimerais me battre non seulement pour le top 10 mais aussi pour le podium", apprécie Lutsenko, qui devrait continuer à jouer les chefs de file de sa formation ces prochaines années. De surcroît avec de nouvelles ambitions nées de ses performances très encourageantes cette saison.

Des prestations qui donnent envie à Lustenko de voir plus haut. "Pendant ces années que j’ai passé dans l’équipe, j’ai réussi à devenir un leader, et pour moi c’est à la fois une responsabilité et une incitation à continuer à se développer, à viser de nouveaux sommets et à essayer à chaque fois de confirmer ma position de leader par de nouvelles victoires", avoue le Kazakh, pour qui cette prolongation dans son équipe de toujours constitue déjà un premier succès.