Astana : L'équipe va poursuivre ses activités en 2022, Vinokourov va faire son retour

Vinokourov, le retour !

L’équipe Astana va reprendre ses vieilles habitudes. Alors que la société canadienne Premier Tech, partenaire de longue date qui avait pris plus d’importance en accolant son nom à celui de la formation kazakhe, a décidé de stopper son implication au terme de la saison 2022, l’avenir de l’équipe fondée en 2007 n’était pas une certitude absolue. En effet, la crise économique liée à la crise sanitaire avait affaibli les fondations de la formation kazakhe, ayant précipité la montée de Premier Tech. Mais, par l’intermédiaire d’un communiqué, les actionnaires de l’équipe Astana ont assuré que son avenir était assuré concernant la saison 2022. « L’avenir de l’équipe Astana au sein du peloton de l’UCI World Tour est sécurisé pour la saison 2022 avec ses actionnaires kazakhs confirmant qu’ils continueront comme propriétaires et partenaire-titre pour la saison à venir », annonce ce communiqué.En juin dernier, à quelques jours du départ du Tour de France, Alexandre Vinokourov a quitté la formation Astana à la suite d’une mise à pied. En effet, des conflits internes ont éclaté à la suite des modifications de l’organigramme de l’équipe liées à l’arrivée de Premier Tech comme co-sponsor, avec Yana Seel nommée directrice. Toutefois, le départ du partenaire canadien a une nouvelle fois changé la donne et les actionnaires kazakhs de l’équipe Astana ont décidé de maintenir leur confiance à l’ancien champion olympique pour prendre le rôle de directeur sportif dès 2022. « Alexandre Vinokourov a été reconduit dans ses fonctions de directeur sportif pour la saison 2022, confirme le communiqué. Il supervisera le recrutement des coureurs mais également du personnel ainsi que toutes les opérations sportives. » De plus, les actionnaires kazakhs ont assuré que « des annonces concernant les prolongations de contrat des coureurs et de nouvelles signatures seront fait prochainement ». Le nom de Vincenzo Nibali, qui va quitter Trek-Segafredo en fin de saison, revient en boucle pour un retour au sein de l’équipe Astana dès 2022.