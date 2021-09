Astana : Aranburu rentre au pays

💪💙 ¡Bienvenido, @aranburualex! → https://t.co/OJIhwWDdpC



Quatre victoires pour Aranburu, toutes en Espagne

Un coureur espagnol de plus au sein de l’équipe Movistar ! Alex Aranburu (26 ans) s’est engagé ce mercredi pour trois ans avec la formation d’Eusebio Unzue, après avoir passé les saisons 2020 et 2021 chez Astana. «J’arrive avec beaucoup d’excitation, espérant grandir en tant que coureur et que personne. J’espère que je pourrai continuer à m’améliorer chaque année, afin que nous puissions obtenir de bons succès ensemble », s’est réjoui le Basque un communiqué. Il est la troisième recrue de l'équipe Movistar pour la saison 2022, après Oscar Rodriguez et Max Kanter.Passé pro chez Euskadi en 2016 puis passé par Caja Rural de 2017 à 2019 avant de filer chez Astana, Alex Aranburu compte quatre victoires à son palmarès, toutes remportées dans son pays : le Circuit de Getxo en 2018, une étape du Tour de la Communauté de Madrid en 2019, une étape du Tour de Burgos 2019 et une étape du Tour du Pays basque 2021.Il a également terminé septième de Milan - San Remo, onzième de l’Amstel Gold Race et troisième du championnat d’Espagne, mais a abandonné les championnats du monde à Louvain dimanche dernier. Avec la signature d’Alex Aranburu, l’équipe Movistar compte désormais dix coureurs espagnols sous contrat pour 2022.