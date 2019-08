Artic Race of Norway: Coquard devance Van der Poel

Belle victoire pour Bryan Coquard. Le Français a remporté ce vendredi au sprint la 2e étape de l’Artic Race of Norway, en dépassant un autre Tricolore, Christophe Laporte (Cofidis), finalement 3e, et en résistant au retour de Mathieu Van der Poel (Corendon-Circus). Le Néerlandais ne fait pas la passe de deux, étant déjà vainqueur dans l’emballage final jeudi, au premier jour de course.

A fantastic final sprint saw @bryancoquard take the stage victory ahead of @mathieuvdpoel



The last KM of today's stage!#ArcticRace pic.twitter.com/2kR4pZrRzp