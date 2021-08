Arkea-Samsic : Quintana courtisé, Hubert dément

Arrivé en 2020, Nairo Quintana portera-t-il encore les couleurs d’Arkéa-Samsic en 2022. Même s’il est sous contrat avec la formation française pour la saison prochaine, le Colombien intéresse plusieurs équipes World Tour, selon les informations du journal espagnol Marca. Alors que le coureur de 31 ans espérait bien monter en World Tour avec Arkéa-Samsic et ainsi disputer les plus grandes courses du monde, cela ne sera pas le cas, et il pourrait être tenté de retrouver une équipe de l’élite, lui qui avait passé tout le début de sa carrière professionnelle du côté de Movistar (2012-2019). Selon Marca, trois équipes sont intéressées par le profil du vainqueur du Giro 2014 et de la Vuelta 2016. Il s’agit d’AG2R-Citroën, à la recherche d’un leader pour les Grands Tours aux côtés de Ben O’Connor, de Bora-Hansgrohe, qui dispose déjà d’une belle équipe pour 2022, avec Emanuel Buchmann, Felix Grossschartner, Sergio Higuita ou Wilco Kelderman, et Bahrain Victorious, qui ne peut compter actuellement que sur Mikel Landa ou Damiano Caruso.

Nairo Quintana en Franche-Comté ce week-end

Mais pour s’offrir les services de Nairo Quintana (qui a remporté deux étapes et le Tour des Asturies, fini 12eme de Tirreno-Adriatico, 18eme du Critérium du Dauphiné et 28eme du Tour de France cette année notamment) dès 2022, il faudra payer une indemnité de transfert. Mais le manager général de son équipe, Emmanuel Hubert, a démenti toute rumeur de départ auprès du Télégramme : « Il sera avec nous la saison prochaine. Il vient de rentrer de Colombie, il est à Monaco, je l’ai eu tout à l’heure au téléphone. Il n’y a pas de problème. Je ne comprends pas ces rumeurs, je suis surpris ». En attendant de voir si ces rumeurs se confirment ou pas, Nairo Quintana participera à trois courses en Franche-Comté en cette fin de semaine : la Classique de Besançon vendredi, le Tour du Jura samedi et le Tour du Doubs dimanche.