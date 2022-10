Arkéa-Samsic : Quintana annonce son départ !

Départ volontaire ou forcé ?

C’est l’heure du divorce entre Nairo Quintana et Arkéa-Samsic ! Alors que tout semblait aller pour le mieux entre le coureur colombien et l’équipe française, qui avaient même annoncé la prolongation de leur aventure commune le 16 août dernier, Nairo Quintana a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi qu’il quittait la formation bretonne. « Je tiens à remercier Arkéa-Samsic pour ces trois saisons où nous avons pu faire de nombreuses courses. Nous en avons gagné, nous en avons perdu d‘ autres. J’ai pu donner toute mon expérience, tout mon apprentissage à une super équipe. J’ai pu obtenir les points pour emmener l’équipe au World Tour, remplissant ce qui avait été promis quand ils m’ont embauché », a déclaré le coureur de 32 ans dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.Reste désormais à savoir si ce départ est volontaire ou forcé. En effet, au lendemain de l’annonce de la prolongation du contrat de Quintana, l’Union cycliste internationale avait annoncé que le Colombien avait utilisé un produit interdit, le tramadol, pendant le Tour de France, et qu’il était disqualifié de sa sixième place sur la Grande Boucle, mais pas suspendu. Immédiatement retiré de la liste de départ pour la Vuelta par son équipe, Quintana a nié toute faute et promis d’utiliser tous les recours possibles pour se défendre. L’affaire est toujours en cours, et le vainqueur du Giro 2014 et de la Vuelta 2016 se retrouve donc libre de tout contrat. Arrivé chez Arkéa-Samsic en 2020 après avoir passé huit saisons chez Movistar, le Colombien aura remporté onze victoires sous le maillot rouge et noir, mais la plupart dans des courses mineures en France (Tour des Alpes-Maritimes, Tour de La Provence...) et une seule en World Tour, à l’occasion de la 7eme étape de Paris-Nice en 2020. Quelle équipe voudra lui donner une nouvelle chance ?