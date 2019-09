Arkéa-Samsic officialise Quintana

Cette fois, c’est officiel ! Après des mois de rumeurs et de secrets de Polichinelle, Nairo Quintana rejoint Arkéa-Samsic. La formation bretonne a révélé la nouvelle sur son compte Twitter ce lundi. Le Colombien a réagi dans un communiqué, ses ambitions restant toujours les mêmes : "C’est un tournant dans ma carrière. Je cherchais une équipe dans laquelle j’allais être heureux. Mes ambitions restent les mêmes et elles sont élevées. Personnellement et collectivement, l’objectif est de se battre pour gagner le Tour de France".

L’équipe française en a aussi profité pour annoncer la venue du frère du Colombien, Dayer Quintana, mais aussi son compatriote Winner Anacona, lui aussi en provenance de Movistar, et de Diego Rosa. L’Italien quitte donc le Team Ineos. Un groupe de grimpeurs pour entourer son nouveau leader : "C’est important pour moi d’être encore avec Dayer, Winner et Anacona et Diego Rosa. Ils sont comme une famille", s’est félicité l’actuel leader de la Vuelta.

Les objectifs du vainqueur du Giro 2014 et du Tour d’Espagne 2016 sont les mêmes que ceux du manager d’Arkéa-Samsic, Emmanuel Hubert : "Notre but est de gagner un Grand Tour d’ici trois saisons. L’alliance de Nairo et Warren Barguil doit être un apport majeur pour nous", affirme-t-il, avant d’annoncer une autre arrivée dans le secteur du sprint d’ici deux semaines : "Nous voulons être compétitifs sur tous les terrains, donc sur les sprints. Nous ferons une annonce à la mi-septembre". Il pourrait s'agir de Nacer Bouhanni, en fin de contrat avec Cofidis.