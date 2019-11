Arkéa-Samsic : Nairo Quintana est arrivé

« Nairo Quintana est à Rennes ! » Comme si l'équipe bretonne attendait encore de voir le champion colombien arriver en chair et en os sur ses terres pour être certaine qu'elle n'était pas en train de rêver, la formation Arkéa-Samsic s'est empressée de crier sa joie sur son compte Twitter en voyant la star descendre de l'avion et fouler le sol de l'aéroport de Rennes, ce vendredi matin à la fraîche. Transféré pour trois ans sous les couleurs chères à Emmanuel Hubert, Quintana a été accueilli par le manager général de l'équipe en personne, Hubert, tout content probablement lui aussi de ne plus avoir à se pincer pour y croire, n'hésitant pas à enlacer le nouveau chef de file de sa formation, qui comprend également le grimpeur français Warren Barguil.

Tout sourire, le vainqueur du Tour d'Italie 2014 et du Tour d'Espagne 2016, points d'orgue d'un palmarès impressionnant qui comprend également des victoires sur le Tour du Pays Basque 2013, le Tour de Catalogne 2016, le Tour de Romandie 2016 ainsi que deux succès sur la Tirreno-Adriatico en 2015 et 2017, était accompagné de deux autres recrues de la formation bretonne : son frère Dayer et un autre Colombien : Winner Anacona.

Bien arrivé à Rennes avec mon frère Dayer, Winner... merci @emmanuelhubert3. Début d’une nouvelle page de mon histoire sportive avec @arkeasamsic https://t.co/OerbWEEOoR

— NairoQuinCo (@NairoQuinCo) November 21, 2019

N.Quintana : « Début d’une nouvelle page de mon histoire sportive »

Au même titre que ses 27 nouveaux coéquipiers, l'ex-leader de la Movistar prendra part à partir de vendredi au premier rassemblement d'avant-saison de l'équipe, au domaine de Cicé-Blossac. Un rendez-vous qui permettra à celui qui a déjà terminé à trois reprises sur le podium du Tour de France (2eme en 2013 et 2015, 3eme en 2016), dont il a remporté une étape pour la deuxième fois de sa carrière cette année (8eme au classement final), de prendre le pouls du nouveau challenge qui l'attend en Bretagne. « Bien arrivé à Rennes (…) Début d’une nouvelle page de mon histoire sportive », se félicite sur Twitter Nairo Quintana, visiblement pressé d'enfiler son nouveau maillot.