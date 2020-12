Arkéa-Samsic : Les ambitions de Warren Barguil pour 2021

Objectif victoire !

Une saison marquée par plusieurs belles performances sans toutefois gagner, voilà comment on pourrait résumer le dernier exercice d’un Warren Barguil 4eme de la Flèche Wallonne, 9eme du Critérium du Dauphiné et 9eme de Liège-Bastogne-Liège. Le coureur d’Arkéa-Samsic, également 14eme du dernier Tour de France, s’est confié à Actu Morbihan sur l’année 2021 qui approche à grands pas. Une saison qu’il espère « pleine et entière » mais il faudrait pour cela que « le virus soit moins virulent ». Ce nouvel exercice aura une saveur particulière pour celui qui a bouclé 2020 par une cinquième place sur Paris-Tours. Les quatre premières étapes du Tour de France, qui aura lieu du 26 juin au 18 juillet, se disputeront en Bretagne. Une grande fierté pour le natif de Hennebont (Morbihan).« Peu de coureurs ont la chance de voir une étape du Tour partir ou arriver sur leurs terres, et moi je la possède en espérant qu’on soit qualifié.. Après si c’est avant ou après cette étape, je ne dirai pas non, hein », a-t-il lancé. En 2021, Warren Barguil entend également marquer les classiques de son empreinte. Il pense évidemment à Paris-Roubaix.. « Je n’ai pas oublié non plus cette envie de participer à Milan-Sanremo », ajoute-t-il. Le coéquipier de Nairo Quintana et Nacer Bouhanni souhaite avant tout « lever les bras » sur une ligne d’arrivée, ce qu’il n’a plus connu depuis le 30 juin 2019 lors de son sacre de champion de France sur route.