Arkéa-Samsic : L’équipe bretonne se réorganise

Merci Quintana, quand même...

Petite révolution chez Arkéa-Samsic ! La formation bretonne, qui va accéder au World Tour la saison prochaine, a annoncé ce mardi une totale réorganisation de sa direction sportive. En place depuis cinq ans, le directeur sportif Yvon Ledannois (53 ans) a fait savoir qu’il voulait donner une nouvelle orientation à sa carrière et quittera son poste à la fin de l’année. Le nom de son successeur sera dévoilé dans les semaines à venir. "Je pars pour plusieurs raisons. La première, ce sont des raisons personnelles que je ne peux évoquer.", explique Ledannois dans les colonnes de Ouest France, précisant qu'il a des contacts avec des équipes World Tour étrangères. De son côté, Théo Ouvrard, docteur en sciences du sport et arrivé en 2018, qui était jusqu’ici entraîneur principal et responsable du pôle performance, sera « manager sportif » à partir de 2023.L'équipe bretonne a décroché son billet pour l'élite du cyclisme mondial en signant notamment douze victoires cette année. Un tiers de ces succès provient de Nairo Quintana, qui a décidé de quitter l'équipe il y a dix jours alors qu'il s'était mis d'accord pour une prolongation de contrat jusqu'en 2025. Rappelons que le Colombien avait été testé positif à un produit interdit pendant le Tour de France et avait perdu sa sixième place sur la Grande Boucle, mais sans être suspendu. Il a fait appel de cette décision et l'affaire est toujours en cours.Ils seront encore tous sous contrat la saison prochaine, qui verra Arkéa-Samsic accéder à toutes les plus grandes courses du monde sans avoir à demander une invitation. L'année 2023 marquera également l'arrivée de Clément Champoussin, ancien vainqueur d'étape sur la Vuelta, en provenance d'AG2R-Citroën.