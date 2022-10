Arkéa-Samsic : La licence World Tour, résultat de trois ans de travail pour Emmanuel Hubert

Il ne reste que quelques formalités mais l’équipe Arkéa-Samsic touche au but. Ce mardi, l’Union Cycliste Internationale (UCI) a confirmé le classement des équipes professionnelles masculines sur la période intégrant les saisons 2020, 2021 et 2022. Basé sur les résultats sportifs des dix meilleurs coureurs de chaque formation, ce classement va permettre à l’UCI d’attribuer les 18 licences World Tour dont la validité sera assurée sur les saisons 2023, 2024 et 2025. Un sésame qui ouvrira ainsi les portes de toutes les principales courses aux heureux élus. Une réforme du cyclisme professionnel adoptée en 2020 sous la férule de David Lappartient qui fait deux équipes heureuses, Alpecin-Deceuninck et Arkéa-Samsic. En effet, après un dernier examen de leur dossier par l’instance internationale, les formations belge et française intègreront l’élite du cyclisme professionnel en lieu et place des équipes Lotto-Soudal et Israel-Premier Tech, au grand dam de son patron Sylvan Adams, qui a récemment confié être prêt à se battre pour récupérer une licence World Tour.

Hubert : « Tout est bon pour monter »

Manager général de l’équipe Arkéa-Samsic, Emmanuel Hubert n’est pas peu fier de la réussite de son organisation même s’il reste un dernier obstacle à franchir. « Sur un plan sportif, on est dans le jeu, a-t-il confié dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. Ensuite, il faut satisfaire aux critères financiers, éthiques, administratifs et organisationnels. » Une promotion qui intervient au terme d’une année mouvementée, marquée notamment par les déboires de Nairo Quintana « Tout est bon pour monter alors qu'on a perdu plus de 400 points avec la disqualification du Tour de Nairo Quintana et que Nacer Bouhanni n'a pas couru depuis avril », a rappelé Emmanuel Hubert. Une promotion qui ne doit rien au hasard au terme de trois ans de savants calculs tous azimuts. « On arrive en World Tour parce qu'on a su prendre des points en optimisant le calendrier pendant trois ans, affirme le patron de la formation bretonne. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle que d'avoir fait comme ça. » Une réussite qu’il faudra renouveler lors des trois prochaines saisons pour conserver cette précieuse licence.