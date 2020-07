Arkéa-Samsic : Inquiétude pour Quintana ?

C’est un tweet qui a dû faire frémir les fans de Nairo Quintana : « Nairo Quintana a été percuté par un véhicule a l’entraînement, nous vous donnerons dès que possible de plus amples informations sur son état de santé », a écrit ce vendredi après-midi son équipe française Arkéa-Samsic. A 55 jours du grand départ du Tour de France à Nice, cette nouvelle a en effet de quoi faire froid dans le dos. Mais les trois photos publiées par la ville de Colombie où s’entraînait le coureur de 30 ans, semblent plutôt rassurantes. « Nairo Quintana a subi un accident de la route sur la route nationale de Salvial de Motavita, un conducteur a effectué une manœuvre incorrecte et l’a heurté alors qu’il s’entraînait. La maire Mery Mozo est venu à son secours », est-il écrit.

Le genou de Quintana a tapé le sol

Sur les photos, on voit le vainqueur du Giro 2014 et de la Vuelta 2016 assis sur une chaise, parlant avec deux policiers et ne semblant pas saigner ni souffrir énormément. Le directeur sportif de l'équipe française a confié à L'Equipe que le genou du Colombien avait tapé le sol. Il va désormais passer des examens à l'hôpital pour déterminer la gravité de la blessure et la durée d'indisponibilité. L'équipe Arkéa-Samsic, qui a réalisé un très gros coup en faisant signer le coureur colombien, qui avait passé les huit dernières saisons chez Movistar, pour briller notamment sur le Tour de France, retient son souffle.