Arkéa-Samsic: Hubert espère garder Barguil

Emmanuel Hubert est un manager préoccupé. Si son équipe Arkéa-Samsic a obtenu le précieux sésame, une invitation sur le Tour de France, la formation bretonne n'a remporté qu'une seule victoire cette saison (André Greipel sur le Tropicale Amissa-Bongo) et son leader, Warren Barguil, se pose des questions sur son avenir.

"Warren fait partie de mon dispositif pour 2020, rappelle Hubert dans les colonnes du Télégramme. Warren est sous contrat avec nous jusqu’à fin 2020. Maintenant, il possède une clause lui permettant d’être libérable le cas échéant (…) Je comprends parfaitement qu’il puisse se poser des questions, je ne suis pas choqué."

"Est-ce que je vais vouloir continuer avec mon équipe ou bien retrouver le World Tour et avoir un programme beaucoup plus étoffé ?, se demandait Warren Barguil dans un entretien accordé à L'Equipe il y a quelques jours. Je ne cache pas non plus que j’ai déjà eu des contacts et des offres de la part de certaines équipes. L’idéal serait d’être fixé avant le Tour, même si ce n’est pas signé, mais avoir tout de même une idée précise pour mon avenir."

Réponse d'Hubert: "On aura une discussion début juin. J’ai toujours l’ambition d’aller plus haut et je souhaite le faire avec Warren Barguil. Ça m’ennuierait qu’il parte."