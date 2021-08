Arkea-Samsic : Fracture pour Bouhanni

Bulletin médical de Nacer Bouhanni et Clément Russo suite à leurs chutes sur le Grote Prijs Marcel Kint.https://t.co/GnSyJH6F4K pic.twitter.com/GwMAPRsZ9j

— Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) August 20, 2021

D'autres blessures et Clément Russo touché aussi

Engagé sur le Grand Prix Marcel Kint ce vendredi aux Pays-Bas et en Belgique,. Celle-ci a été dominée par Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step) dans les rues de Courtrai, mais le Colombien a dû patienter avant de savourer sa victoire. La photo-finish a rendu son verdict plusieurs minutes après la bagarre au sprint avec le Belge Tim Merlier (Alpecin-Fenix), finalement déclaré dauphin de cette édition 2021.Les frictions au sein du peloton dans les derniers tronçons du parcours ont eu raison des velléités de Nacer Bouhanni, victime d'une chute à deux kilomètres de la ligne d'arrivée. Transporté à l'hôpital,. Sa formation Arkea-Samsic a communiqué à ce sujet ce vendredi et indiqué que le Français sera indisponible plusieurs semaines.Cette chute a provoqué d'autres malheurs au coureur français.. Comme un malheur n'arrive jamais seul, l'équipe tricolore a par ailleurs déploré la blessure de Clément Russo. Victime de dermabrasions sur le côté gauche du corps, le cycliste français s'est lui aussi fait poser des points de sutures et a reçu un lavage de certaines de ses plaies.Pour rappel, Nacer Bouhanni représente un beau palmarès du cyclisme hexagonal avec entre autres deux Tours de Vendée (2013, 2016), un Tour de Picardie (2016), un Grand Prix de Denain (2014). Et bien évidemmentglané en juin et qu'il avait pu fièrement arboré sur les routes du Tour de France le mois suivant.