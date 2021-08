Arkéa-Samsic : Edet signe deux ans

Maillot rouge sur la Vuelta, lauréat du classement de la montagne sur cette épreuve, vainqueur du Tour du Limousin…



Nicolas Edet rejoindra notre effectif à partir du 1er janvier 2022.https://t.co/OXkqFEgITe pic.twitter.com/rZLqUSj2XS

— Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) August 25, 2021

Edet ancien meilleur grimpeur de la Vuelta

Alors qu’il fêtera ses 34 ans au mois de décembre, Nicolas Edet fait le grand saut. Le coureur français a décidé de quitter son équipe de toujours, Cofidis, pour signer chez Arkéa-Samsic. Le Sarthois s’est engagé pour les deux prochaines saisons avec la formation bretonne, où il viendra notamment aider Nairo Quintana et Warren Barguil. «Je souhaite sortir tout simplement de ma zone de confort. Je tiens à remercier mon ancienne équipe pour toutes les années passées au sein de son effectif, mais depuis ma chute au Giro, j’ai eu pas mal de temps pour mener à bien cette réflexion de vivre une nouvelle aventure professionnelle. (…) Arkéa-Samsic est une formation en constante phase de progression tant au niveau de son staff, du matériel et de son programme de course. C’est une équipe qui n’a rien à envier aux formations du World Tour, pour moi. Mon profil d’attaquant et d’équipier pour des leaders était ce que Emmanuel (Hubert, le manager général, ndlr) recherchait. Et moi j’avais eu très vite envie de travailler, d’obtenir des succès à titre individuel et collectifs pour Arkéa-Samsic. », a réagi Nicolas Edet sur le site de sa future équipe.« Nicolas Edet incarne l’expérience et le dévouement au profit de ses leaders., explique de son côté Emmanuel Hubert. Je pense que Nicolas peut très vite devenir un maillon important de notre groupe. Sa grande expérience du métier de coureur cycliste professionnel peut également nourrir nos plus jeunes coureurs et les aider à progresser à son contact ». Sous les couleurs d’Arkéa-Samsic, Nicolas Edet espère enrichir son palmarès, qui comprend à ce jour une victoire d’étape et la victoire finale sur le Tour du Limousin 2018 et le maillot de meilleur grimpeur de la Vuelta 2013. Le natif de La Ferté-Bernard a également participé à treize Grands Tours, terminant 18eme de la Vuelta 2019.