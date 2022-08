Arkéa-Samsic : C'est fait pour Champoussin

Jeune coureur prometteur, grimpeur, 𝗖𝗹𝗲́𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗼𝘂𝘀𝘀𝗶𝗻 𝘀𝗲𝗿𝗮 𝗿𝗼𝘂𝗴𝗲 𝗲𝘁 𝗻𝗼𝗶𝗿 en 2023 ! 🤝

Champoussin vise une progression dans la sérénité

Clément Champoussin a bel et bien décidé de changer d’air. Après avoir fait ses débuts au Chambéry CF, véritable centre de formation de l’équipe AG2R-Citroën, le natif de Nice y a lancé sa carrière professionnelle comme stagiaire en 2018 puis 2019 avant d’en devenir membre à part entière dès 2020. Toutefois, celui qui a remporté la 20eme étape de l’édition 2021 de la Vuelta va changer de maillot dès 2023. En effet, par l’intermédiaire d’un communiqué, l’équipe Arkéa-Samsic a officialisé l’arrivée de Clément Champoussin, qui était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines. « Emmanuel Hubert m’a présenté un beau plan de carrière. Ses paroles ont tout suite démontré la confiance qu’il plaçait en moi, a confié l’intéressé dans ce communiqué.. Cela a été un aspect décisif dans ma prise de décision. Cette saison, comme tout le monde j’ai pu mesurer les très belles performances réalisées par ses coureurs. Il règne une bonne ambiance au sein de l’équipe Arkéa-Samsic, avec un esprit familial très fort mis en avant. »Assurant que Clément Champoussin « compte parmi les grands espoirs du cyclisme français », le manager général de l’équipe Arkéa-Samsic Emmanuel Hubert assure que sa recrue « disposera d’un plan de carrière bien établi et programmé ». « Il sait ce que nous attendons de lui pour le futur. Nous ne voulons pas lui mettre la pression de suite, ajoute le patron de la formation bretonne. Notre volonté au contraire est de continuer à polir ce diamant brut afin de l’amener crescendo vers le plus haut-niveau. » L’intéressé, de son côté, a assuré que son futur manager général veut le voir briller « sur les courses au profil montagneux dans le but de décrocher des succès d’étapes ». « Mon arrivée chez Arkéa-Samsic s’inscrit dans un projet de progression linéaire avec un schéma d’évolution bien établi, ainsi je pourrais passer des paliers sereinement, les uns après les autres », a ajouté Clément Champoussin. Ce dernier pourrait ainsi collaborer avec Nairo Quintana la saison prochaine.