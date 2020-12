Arkéa-Samsic : Anacona opéré du visage

49 jours de course pour Anacona en 2020

Grosse frayeur pour Winner Anacona. Le coureur colombien de l’équipe Arkéa-Samsic a été victime d’une lourde chute en VTT alors qu’il s’entraînait dans son pays. Contraint de se faire opérer, la formation française a donné de ses nouvelles via un communiqué ce lundi soir : «Des points lui ont également été appliqués sur le genou gauche. Les examens pratiqués ont, par ailleurs, révélé des lésions intercostales, ainsi qu’une contusion rénale, laquelle a engendré une hématurie (présence de sang dans les urines, ndlr) temporaire, résultante du choc. » L’indisponibilité du Colombien de 32 ans n’est pas encore connue, mais son intersaison a quoi qu’il arrive connu un sérieux coup d’arrêt.Arrivé en 2020 chez Arkéa-Samsic après cinq saisons chez Movistar, pour épauler son compatriote Nairo Quintana, Winner Anacona a disputé 49 jours de course durant cette année 2020 tronquée par la pandémie de coronavirus, avec pour meilleur résultat une troisième place lors de l’Ordiziako Klasika au Pays basque mi-octobre, pour sa toute dernière course de la saison. Le natif de Tunja a également terminé 32eme de Paris-Nice et 66eme du Tour de France (sa chambre avait été fouillée par la gendarmerie, tout comme celle des frères Quintana, à quelques jours de l'arrivée, dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de dopage, toujours en cours, ndlr).Il espère de nouveau s’imposer en 2021, pour ce qui sera sa dernière année de contrat chez Arkés-Samsic. Mais il va d’abord devoir panser ses plaies.