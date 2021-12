Argentine : Richeze vers la retraite

Non conservé par l’équipe UAE Emirates, Maximilian Richeze sera officiellement au chômage vendredi à minuit. Le coureur argentin n’est pas parvenu à trouver un nouveau contrat World Tour pour la saison 2022, et à 38 ans, il commence sérieusement à penser à la retraite, comme il l’a confié au Diario de Cuyo. « À mon âge, j'ai besoin de motivation et d'objectifs clairs pour m'entraîner et bien faire les choses, donc si vous descendez dans une catégorie, vous perdez votre volonté et votre moral. Si j'avais 10 ans de moins, je dirais oui, je rétrograderais pour continuer à courir mais à mon âge j'ai déjà couru autant que je le voulais et un an de plus ou un an de moins ne changera pas ma vie. Je n'ai pas pensé à prendre ma retraite cette année mais je commence à l'analyser un peu plus. »

Richeze, l'un des meilleurs poissons-pilotes du peloton

Passé professionnel en 2006, Maximilian Richeze a connu cinq équipes durant sa carrière : Navigare (2006-09), Nippo (2011-12), Lampre-Merida (2013-15), Quick Step (2016-2019 et UAE Emirates (2020-21). Il a remporté 17 courses durant sa carrière, et notamment deux étapes sur le Giro 2007 et une sur le Tour de Suisse 2016. Mais il a surtout été considéré comme l’un des meilleurs poissons-pilotes du peloton, lorsqu’il était aux côtés de Marcel Kittel puis Fernando Gaviria chez Quick Step. Même s’il aurait voulu continuer un an de plus, il sait que la retraite semble inéluctable : « J'ai déjà 38 ans, l'idée était de continuer un an de plus parce que je me sens bien mais au cas où je n'aurais pas d'équipe et que je devais m’arrêter cette année, ce ne sera pas un problème non plus. Une année de plus pourrait m'aider à me préparer psychologiquement à la retraite car je pense que l'athlète doit toujours s'y préparer. De toute façon, je ne peux rien demander de plus, je suis content de ma carrière. A 38 ans je suis allé aussi loin que je le pouvais et j'ai pu réaliser de nombreux rêves. » Cette année, Maximilian Richeze a participé à 19 courses, avec pour meilleur résultat une troisième place sur la première étape du Tour de Sicile.