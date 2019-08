Warren Barguil (Arkéa-Samsic) ne remportera pas la 7e édition de l'Arctic Race of Norway. Leader du classement général depuis la veille, le champion de France a été dépassé par le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana) et perd l'épreuve pour une petite seconde, celle qui séparait les deux hommes à l'arrivée de la 4e et dernière étape.

C'est le Norvégien Markus Hoelgaard (Uno-X) qui a levé les bras ce dimanche, en devançant son compatriote Amund Grondahl Jansen (Jumbo-Visma) et Lutsenko.