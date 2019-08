Arctic Race of Norway: Barguil prend les commandes !

Warren Barguil va troquer dimanche son maillot de champion de France pour la tunique de leader de l'Arctic Race of Norway.

Le grimpeur breton a pris la 2e place de l'étape reine, remportée ce samedi par le Norvégien Odd Christian Eiking (Wanty-Groupe Gobert).

Au général, Barguil possède 3 secondes d'avance sur le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana) avant la dernière étape.

An incredible final attack from @Oddeiking saw him seize victory from the wheels of the other favourites!



Relive it with the Last Kilometre!#ArcticRace pic.twitter.com/UjyNruEedW