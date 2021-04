Amstel Gold Race : Van der Poel ne défendra pas son titre

Le report de Paris-Roubaix, prévu le 11 avril mais reporté au 3 octobre, a modifié les plans de certains coureurs. Wout Van Aert (Jumbo-Visma), a ajouté deux courses à son programme, la Flèche Brabançonne et l'Amstel Gold Race. En revanche, son grand rival, à savoir Mathieu van der Poel a décidé de ne rien changer. Par conséquent, il ne participera donc pas à l'édition 2021 de l'Amstel Gold Race et n'ira ainsi pas défendre son titre. Un titre acquis en 2019. C'est le directeur sportif de sa formation Alpecin-Fenix, à savoir Christoph Roodhooft, qui a confirmé cette information auprès de Het Nieuwsblad : « Les intentions n'ont pas changé. Mathieu (van der Poel) est sur le pont depuis un moment et sa campagne de VTT reprendra le 5 juin avec la manche de Coupe du Monde d'Albstadt. »

Van der Poel est également le tenant du titre du Tour des Flandres

Cette année 2021 est plus que jamais importante pour le Néerlandais, aujourd'hui âgé de 26 ans, qui ne manque clairement pas d'ambitions. Des ambitions qui concernant ainsi notamment les Jeux Olympiques d'été de Tokyo au Japon, programmés du vendredi 23 juillet au dimanche 8 août prochains. En effet, le champion vise tout bonnement le titre olympique dans l'épreuve de cross-country. En attendant, cette saison 2021 se poursuit, notamment et surtout sur la route. Ce dimanche, le Belge Wout Van Aert (Jumbo-Visma), aujourd'hui âgé de 26 ans, et le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) se livreront un nouveau round, à l'occasion du Tour des Flandres. Au niveau des palmarès respectifs des deux hommes, si l'on se concentre sur les classiques, Van Aert a triomphé sur les Strade Bianche en 2020 et sur Milan-San Remo, également en 2020. Sans oublier Gand-Wevelgem cette année. De son côté, Van der Poel a raflé l'Amstel Gold Race 2019, A Travers les Flandres 2019, le Tour des Flandres 2020 et les Strade Bianche 2021.