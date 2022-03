Alpecin-Fenix : Van der Poel fait son grand retour

Van der Poel : "J'ai fait de très bons pas"

Cinq mois et seize jours plus tard, Mathieu van der Poel va faire son grand retour sur route. Le Néerlandais n'a plus roulé sur le bitume depuis le dernier Paris-Roubaix, où il avait terminé troisième.Désormais guéri et après un long stage en Espagne, le Néerlandais de 27 ans a décidé de reprendre la compétition plus tôt que prévu, dès ce samedi sur Milan-San Remo. Il s'est confié sur son long processus de retour dans une vidéo publiée par son équipe, Alpecin-Fenix.« Abandonner la saison de cyclo-cross a été une décision difficile à prendre. Mais je pense que c'était la bonne et au final, j'ai eu vraiment le temps de régler le problème pour être prêt pour les classiques. Après l’opération, je suis resté deux semaines allongé. Ma famille, mes amis et ma petite amie étaient heureux de me voir, mais je n’étais pas la personne la plus agréable à ce moment-là et ils étaient contents aussi quand j’ai pu reprendre le vélo (sourires). Les deux premières semaines à Denia (en Espagne, ndlr) étaient vraiment dures.Et puis les deux dernières semaines, j'ai fait de très bons pas auxquels l'équipe et moi ne nous attendions pas vraiment. Je suis confiant dans le fait de pouvoir faire de bonnes choses pendant la saison des classiques", raconte le petit-fils de Raymond Poulidor. Si tout va bien, on le retrouvera, après Milan-San Remo, sur la Semaine Internationale Coppi e Bartali du 22 au 26 mars, A Travers la Flandre le 30 mars, le Tour des Flandres le 3 avril et Paris-Roubaix le 17 avril. Combien de victoires à la clé ? Réponse dans un mois !