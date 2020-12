Alpecin-Fenix / Van der Poel : « Evenepoel ? Parfois, je trouve ses propos limites »

Il fait aujourd'hui partie des très grands du cyclisme, au niveau international. Dans une interview accordée au magazine belge Humo, le Néerlandais Mathieu van der Poel a été invité à juger les autres grands coureurs, qui brillent aujourd'hui et qui font partie, dans l'ensemble, de sa génération : « Ils ont tout. Les courses professionnelles deviennent de plus en plus comme des courses de jeunes. Les courses sont ouvertes et ça attaque. Pour moi et les autres de ma génération, on a toujours couru comme ça. » Parmi ces fameux coureurs, on peut ainsi notamment citer son grand rival, à savoir le Belge Wout Van Aert, mais également le Français Julian Alaphilippe, le Suisse Marc Hirschi sans oublier Remco Evenepoel.

Van der Poel : « L'attitude d'Evenepoel ? Ça peut nous paraître arrogant »

D'ailleurs, à propos du Belge, pourtant un petit peu plus jeune (20 ans) mais qui l'impressionne véritablement, van der Poel a ainsi notamment déclaré : « Ce qu'il fait maintenant, je ne pouvais pas le faire à son âge. Tous ces numéros en solitaire et gagner toutes les courses auxquelles vous participez, c'est du jamais vu », avant de se montrer quelque peu plus dur concernant l'attitude du jeune sportif : « Parfois, je trouve ses propos limites, mais tout le monde est comme il est. S'il veut dire des choses de telle façon, qu'il le fasse. Ça peut nous paraître arrogant, mais de son point de vue c'est sans doute plus de la confiance en soi. Et il peut faire autant de déclarations qu'il veut, il répond surtout sur le vélo. J'ai aussi dit que je voulais être champion du monde dans les trois disciplines (ndlr : route, VTT et cyclo-cross) et aussi champion olympique en VTT. Il y a aussi des déclarations ambitieuses. »

Van der Poel : « Van Aert ? Nous avons chacun choisi notre voie »

Enfin, Mathieu van der Poel n'a pas manqué d'avoir un mot sur son grand rival, à savoir Wout Van Aert, même s'il remarque les différences qui existent entre eux : « Ce qu'il a fait sur le Tour de France, en roulant en tête de peloton, ce n'est pas mon ambition. Je ne sais même pas si je suis capable de le faire. Tant que je n'ai pas couru le Tour, toutes ces comparaisons n'ont aucun sens. Personne ne dit que Van Aert doit faire ses preuves en VTT. Nous avons chacun choisi notre voie. Il a choisi la route, alors que je ne l'ai fait qu'en partie parce que je veux aussi continuer à me concentrer sur le VTT. Quoiqu'il en soit, Wout et moi, on se doit beaucoup mutuellement. On se rend meilleur et plus populaire, on le sait. »