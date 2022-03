Alpecin-Fenix : Van der Poel absent encore au moins deux semaines

Quand Mathieu van der Poel va-t-il enfin débuter sa saison sur route ? Samedi, les Strade Bianche vont se dérouler sans lui sur les chemins de terre toscans, alors qu’il avait remporté cette course World Tour l’an passé. Le coureur de 27 ans n’a plus couru depuis le 27 décembre et son abandon sur l’épreuve de cyclo-cross de Heusden-Zolder, en raison d’une blessure au dos, et on ne le verra pas en compétition avant au moins deux semaines, comme l’a confié son père Adrie dans l’émission néerlandaise Extra Time Koers. « Il est très content de s’entraîner en Espagne et il va y rester pendant encore au moins deux semaines, donc il ne courra pas avant. Il s'entraîne depuis trois ou quatre semaines maintenant. Ça se passe bien, mais ces entraînements ne sont pas les mêmes que des courses de plus de six heures à 45 km/h de moyenne. Il manque encore de dureté. Sa dernière course décente était en fait le Tour de France l'année dernière. Après ça, ça a été un peu la galère. Je ne sais pas lors de quelle course il reviendra, ce sera quand il sera prêt. Il faudra qu’il ne souffre plus ou presque pas. »

Moins d'un mois avant le Tour des Flandres...

Après avoir porté le maillot jaune pendant six jours l'été dernier, Mathieu van der Poel avait abandonné pour se préparer pour les Jeux Olympiques de Tokyo, qu'il disputait en VTT. Mais une grosse chute avait provoqué son abandon et une blessure au dos. De retour en septembre, il avait remporté l'Antwerp Port Epic et avait fini huitième des championnats du monde et troisième de Paris-Roubaix, avant de basculer sur la saison de cyclo-cross, qui s'est avérée plus courte que prévue. Dans le meilleur des mondes, son retour pourrait se faire le 16 mars pour Milan-Turin ou entre le 22 et 26 pour la Settimana Coppi e Bartali. Mais il aura de toute façon très peu de temps pour se remettre en forme avant son grand objectif du printemps, le Tour des Flandres, qui se déroulera le 3 avril. Le compte à rebours est enclenché.