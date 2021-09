Alpecin-Fenix : Un nouveau contrat jusqu'en 2025 pour Van der Poel

Combiner route et VTT « jusqu’à Paris 2024 »

Mathieu van der Poel (26 ans) s’inscrit un peu plus dans la durée chez Alpecin-Fenix. Le talentueux Néerlandais a prolongé son contrat jusqu’en 2025 avec la formation belge qu’il représente depuis dix ans, avant même le début de sa carrière professionnelle. Il s’est réjoui d’avoir rempilé dans un communiqué publié par son équipe. «. L'équipe s'est développée de manière fantastique ces dernières années, en même temps que je progressais, et elle continue de s'améliorer et de se renforcer chaque année. » Aussi, sa force d’allier VTT et route qui peut également être une faiblesse pour lui dans ses divers objectifs va également perdurer à l’image de son nouveau contrat, et ce, jusqu’à un événement qu’il attend avec grande impatience.. Je vais très probablement continuer à combiner le cyclisme sur route, le cyclo-cross et le VTT jusqu'à Paris 2024 », a-t-il poursuivi. Le petit-fils de Raymond Poulidor a l’ambition de décrocher à Paris sa première médaille d’or olympique. Une distinction après laquelle il court, pour le moment en vain. Christoph Roodhooft, co-directeur général d’Alpecin Fenix, y est lui aussi allé de ses mots de bonheur. « Mathieu est l'un des piliers de notre équipe, il est donc important d'avoir cette certitude qu'il reste avec nous pendant quatre années supplémentaires afin de continuer à développer l'équipe », fait-il savoir dans ce même communiqué. Le quadruple champion du monde de cyclo-cross et porteur du maillot jaune pendant six jours lors du dernier Tour de France a soif de titres et de victoires. Et c’est avec Alpecin-Fenix qu’il décide de viser cet objectif.