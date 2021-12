Alpecin-Fenix se renforce avec Jakub Mareczko

📢 Jakub Mareczko has signed a 2-year contract with #AlpecinFenix!

🗣️ “The team is specialized in sprints & one-day races and do great lead-outs. I’m convinced it’s a good choice for me to come here. I’m curious to find out how well I can do sprinting in the Alpecin-Fenix kit." pic.twitter.com/vvSPxgbq7U



— Alpecin-Fenix Cycling Team (@AlpecinFenix) December 5, 2021

44 victoires en carrière

A quelques semaines de l'amorce de la nouvelle saison, Alpecin-Fenix ajoute un coureur à son effectif. Jakub Mareczko est l’heureux élu. L’Italien de 27 ans aux origines polonaises a signé un contrat de deux ans avec la formation estampillée Pro Team. « L'équipe est spécialisée dans les sprints et courses d'un jour, et fait d'excellents départs. Je suis convaincu que c'est un bon choix pour moi de venir ici. Je suis curieux de découvrir à quel point je peux faire du sprint avec le maillot d’Alpecin-Fenix », a-t-il apprécié dans un bref message paru sur les réseaux sociaux de l’équipe belge. Le sprinteur arrive d’une autre équipe de seconde catégorie, en l’occurrence Vini Zabu, qui a fait les gros titres ces dernières semaines pour sa situation financière très critique.Spécialiste du sprint, Jakub Mareczko rejoint une équipe très bien fournie dans cet exercice avec les Belges Jasper Philipsen et Tim Merlier. Depuis le début de sa carrière professionnelle en 2015, le natif de Jaroslaw a glané 44 victoires dont la plupart au niveau inférieur sur les routes de Chine. Parmi ses cinq succès en Europe,. Sa seule victoire sur l’année écoulée est certainement l’une des plus marquantes.. Ce n’est pas tout le monde qui peut se vanter d’avoir battu dans son exercice de prédilection la légende britannique.