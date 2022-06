Alpecin-Fenix : Sans Merlier pour le Tour de France

Trying to be race ready again 🌋🏁 pic.twitter.com/E6DUNiKVSO

Merlier espère faire la Vuelta

Tim Merlier prépare son retour à la compétition. Victime d’une chute lors de Paris-Roubaix, le sprinteur belge s’est sérieusement blessé à un coude, ce qui ne lui a pas permis de s’aligner au départ du Giro, auquel il devait prendre part avec la formation Alpecin-Fenix. 40eme lors de « L’Enfer du Nord », qu’il a pu terminer malgré la douleur, Tim Merlier ne s’est plus aligné au départ d’une course depuis mais a confirmé qu’il sera présent ce dimanche pour la Brussels Cycling Classic avant de s’engager dès le lendemain sur le Ronde van Limburg. Jusqu’à la course en ligne des championnats de Belgique sur route, le natif de Wortegem-Petegem devrait prendre part à cinq courses dont le Tour de Slovénie du 15 au 19 juin prochains. Mais, à partir de là, le programme de la saison du sprinteur de l’équipe Alpecin-Fenix est plus flou mais comporte une certitude.Dans un entretien accordé au quotidien belge néerlandophone Het Nieuwsblad, Tim Merlier a confirmé que le Tour de France, qui s’élance le 1er juillet prochain de Copenhague, ne sera pas pour lui même s’il assure être disponible si besoin. « Je vais tout de même me préparer car on ne sait jamais, quelqu'un pourrait déclarer forfait, a confié le sprinteur belge, qui envisage tout de même de participer à un Grand Tour en 2022. J'espère en tout cas que je serai sélectionné pour le Tour d'Espagne, je n'ai pas eu de nouvelles de l'équipe sur ce sujet. » Une équipe Alpecin-Fenix que Tim Merlier pourrait quitter au terme de la saison. En effet, le nom du coureur de 29 ans revient de manière insistant du côté de la formation Quick-Step Alpha Vinyl, qui compte renouveler son groupe sprint dans la foulée d’un probable départ de Mark Cavendish.