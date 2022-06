Alpecin-Fenix : Philipsen prolonge deux saisons

Philipsen enfin vainqueur sur le Tour de France ?

Arrivé début 2021 chez Alpecin-Fenix en provenance d’UAE Emirates, Jasper Philipsen va y rester au moins jusqu’à fin 2024. Le sprinteur belge de 24 ans a en effet prolongé pour les deux prochaines saisons son contrat avec la formation dont le leader emblématique est Mathieu van der Poel. «», a réagi le coureur dans le communiqué diffusé par son équipe. Le natif de Mol a remporté 13 des 18 victoires de sa carrière professionnelle sous le maillot d’Alpecin-Fenix, et notamment cinq en World Tour : deux étapes de la Vuelta 2021, Eschborn-Frankfurt en 2021 et deux étapes du Tour des Emirats Arabes Unis en février dernier.Sauf catastrophe, Jasper Philipsen devrait participer à son troisième Tour de France à partir du 1er juillet prochain à Copenhague. Il tentera de décrocher enfin le Graal sur la Grande Boucle, lui qui a terminé trois fois deuxième l’an passé. Mathieu van der Poel ayant choisi de ne pas jouer le maillot vert cette année afin de viser le plus grand nombre de victoires d'étapes possible, Jasper Philipsen sera le sprinteur n°1 de l’équipe belge, qui s’appellera Alpecin-Deceuninck (l’ancien co-sponsor de Quick Step) à partir du 1er juillet, avec pour objectif de se qualifier pour le World Tour la saison prochaine. Et nul doute que les points acquis par Jasper Philipsen feront le plus grand bien. Cette semaine, le sprinteur dispute le Tour de Belgique, où il a remporté la deuxième étape jeudi. Sa prochaine course sera le Tour de France, le cinquième Grand Tour de sa carrière.