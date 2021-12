Alpecin-Fenix : Les douleurs dorsales de van der Poel liées à une carrière trop diverse pour son physiothérapeute

De man die het lichaam van Mathieu van der Poel als geen ander kent: “Alles zal moeten meezitten om het WK te halen” https://t.co/3BOwRziOqP pic.twitter.com/OZ0da715DT

— Sportwereld.be (@sportwereld_be) December 31, 2021

Van der Poel sans doute trop court pour les Mondiaux de cyclo-cross

Mathieu van der Poel est un touche-à-tout du cyclisme. Quadruple champion du monde de cyclo-cross, le petit-fils de Raymond Poulidor brille également sur route, avec notamment le maillot jaune porté sur le dernier Tour de France, en VTT et a déjà touché au BMX. Mais cet éclectisme quasiment inédit dans le cyclisme professionnel n’est pas sans conséquences selon David Bombeke, physiothérapeute du leader de l’équipe Alpecin-Fenix. « En réalité, ce qui arrive est le résultat des nombreuses agression qu’il a fait subir à son corps, du VTT au cyclisme sur route en passant par le cyclo-cross et le BMX par le passé, a déclaré ce dernier dans des propos recueillis par le quotidien belge néerlandophone Het Nieuwsblad. Son corps paie désormais le prix. » Absent des récentes épreuves de cyclo-cross, la présence de Mathieu van der Poel à Fayetteville pour défendre son titre mondial est incertaine. Pour David Bombeke, c’est même « prématuré de penser aux Mondiaux à l’heure actuelle » tout en admettant qu’il « reste peu de temps » afin d’être prêt pour un tel événement.Pour le physiothérapeute de Mathieu van der Poel, « il faut être en bonne forme » pour participer aux Mondiaux et « un mois est un délai très court pour être à son meilleur niveau ». N’étant pas directement lié à l’équipe Alpecin-Fenix, David Bombeke a assuré que, à ses yeux, « prendre du repos devrait être la priorité absolue, peu importe le temps que cela prendra ». Alors que le fils d’Adrie van der Poel souffre d’un gonflement d’un disque intervertébral, son directeur sportif Christoph Roodhoft a confié à l’agence de presse Belga que la patience sera de mise afin que le vainqueur d’une étape sur le dernier Tour de France retrouve toutes ses capacités. « Nous allons attendre de voir comme sa blessure au dos va évoluer. Il devrait également pouvoir reprendre prochainement l’entraînement car, sans cela, il est hors de question qu’il reprenne la compétition. Nous allons gérer cela dans le calme, a déclaré ce dernier. Cette blessure au dos le dérange depuis un bon moment. Nous ne sommes pas inquiets car cela ne mènerait à rien. Le principal problème n’est pas que Mathieu van der Poel manque des courses de cyclo-cross mais qu’il ne soit pas encore libéré de ses douleurs. » Ajoutant que le retour à la compétition du Néerlandais se fera « quand ça sera possible », Christoph Roodhoft espère voir son coureur récupérer assez vite toutes ses facultés afin qu’il puisse retrouver des entraînements normaux.