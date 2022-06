Alpecin-Fenix : La route mise de côté par van der Poel en 2024 ?

Verra-t-on Mathieu van der Poel lors des courses sur route en 2024 ? L’été dernier, le petit-fils de Raymond Poulidor a fait le déplacement à Tokyo afin de participer à l’épreuve de VTT des Jeux Olympiques, avec une lourde chute qui a mis un terme définitif à ses ambitions. Porteur du maillot rose sur le dernier Giro, le Néerlandais a récemment confirmé son envie de revenir à cette discipline dès la saison prochaine avec l’ambition de briller sur le parcours qui sera tracé sur la Colline d’Elancourt lors des JO de Paris. Son père, l’ancien coureur Adrie van der Poel, ne s’est pas mis en porte-à-faux mais a assuré que si le coureur de l’équipe Alpecin-Fenix veut aller chercher une médaille olympique en 2024, il devra faire des sacrifices. « Il devrait zapper la route l’année des Jeux Olympiques et uniquement de se concentrer sur le VTT », a confié au magazine néerlandais Helden Magazine le vainqueur de deux Monuments du cyclisme à la fin des années 1980.

A.van der Poel : « Si vous faites peu de courses, vous partez de derrière »

Une option qu’Adrie van der Poel justifie par les contraintes que son fils s’impose à vouloir mener autant que possible de front une carrière sur la route, en VTT et en cyclo-cross. « La combinaison des trois disciplines a donné lieu à un programme chargé ces dernières années. Pas en termes de jours de compétition, mais en termes de préparation, a-t-il ajouté. Il a dû faire le passage d’une discipline à l’autre, ce qui a nécessité des ajustements nécessaires. » Mais l’autre élément qui pourrait pousser Mathieu van der Poel à privilégier le VTT en vue de Paris 2024 est plus pragmatique. « Vous devez toujours vous battre pour votre position de départ sur les courses de VTT les plus importantes, rappelle Adrie van der Poel. Si vous faites peu de courses, vous partez de derrière, vous n’avez aucune chance avant le départ. » Alors qu’il vient de finir son premier Grand Tour et va s’aligner au départ du prochain Tour de France, Mathieu van der Poel devra assez vite prendre position s’il veut être ambitieux en VTT en 2024.