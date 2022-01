Alpecin-Fenix : Du repos pour son fils, ce que souhaite Adrie van der Poel

Nog altijd geen duidelijkheid over terugkeer Mathieu van der Poel, vader Adrie vindt dat hij dit seizoen best niét meer crosst https://t.co/Pvvxl40vPA pic.twitter.com/fTmioUeBC9

— Sportwereld.be (@sportwereld_be) January 2, 2022

A.van der Poel ne voit pas son fils courir à nouveau cet hiver

Que va faire Mathieu van der Poel dans les semaines à venir ? Quadruple champion du monde de cyclo-cross, le Néerlandais comptait défendre son titre le 30 janvier prochain à Fayetteville. Mais, alors que sa saison 2021 a été perturbée par des douleurs au dos, imputables à une trop grande sollicitation liée à la multiplication des disciplines selon son physiothérapeute, le petit-fils de Raymond Poulidor est dans l’incertitude après les avoir de nouveau ressenties. Après avoir renoncé à plusieurs épreuves ces derniers jours, le coureur de l’équipe Alpecin-Fenix a repris l’entraînement ce samedi avec notamment une sortie d’environ 60 kilomètres à proximité d’Anvers. Toutefois, cela ne donne pas la moindre indication ferme quant aux intentions de celui qui a porté le maillot jaune sur le dernier Tour de France. Du côté de son équipe, Christoph Roodhoft a décidé de ne pas mettre de pression sur son coureur, assurant que ce dernier reprendrait la compétition uniquement lorsqu’il sera totalement débarrassé de ses douleurs dorsales.Mais, alors que Wout Van Aert est l’homme fort cette saison en cyclo-cross, avec sept victoires consécutives et une série qui a pris fin ce dimanche lors de la manche de Coupe du Monde organisée à Hulst, Mathieu van der Poel pourrait être tenté d’aller aux Etats-Unis à la fin du mois de janvier pour défendre coûte que coûte le maillot arc-en-ciel conquis l’an passé sur la plage d’Ostende. Une possibilité qui n’est pas envisageable pour le père du Néerlandais, le champion du monde 1996 de la spécialité Adrie van der Poel. « Si cela ne dépendait que de moi, il ne courrait plus cet hiver, a déclaré ce dernier dans des propos recueillis par le quotidien belge néerlandophone Het Nieuwsblad. Cela n'a plus de sens. S'il recommence, il devra forcer à nouveau. » Mathieu van der Poel, de son côté, a confié après avoir ressenti à nouveau ces douleurs dorsales qu’il était prêt à manquer les Mondiaux de cyclo-cross si cela lui permettait de viser ses autres objectifs pour la saison à venir, notamment sur la route.