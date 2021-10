Alpecin-Fenix : Alpecin prolonge son partenariat avec l'équipe jusqu'en 2025

Alpecin-Fenix restera Alpecin-Fenix au moins jusqu’en 2025. L’équipe belge a annoncé ce samedi la prolongation de son partenariat de quatre ans avec la marque allemande de shampooings, Alpecin. De ce fait, l’entreprise « conservera sa position de premier sponsor en titre de l'équipe professionnelle ». Cette bonne nouvelle pour la maison de Mathieu van der Poel intervient à la fin d’un exercice de très grande qualité qu’ont réussi le champion multidisciplinaire néerlandais et consorts. Le pic de forme de l’écurie restera très certainement le maillot jaune gardé par le petit-fils de Raymond Poulidor pendant six jours sur le Tour de France. « Alpecin a l'intention d'aider l'équipe dans son développement continu, qui s'est traduit jusqu'à présent par plus de 30 victoires au cours de la saison sur route actuelle, dont notamment cinq victoires d'étape en Grand Tour avec trois coureurs différents, 14 victoires sur le World Tour et le titre de champion du monde de CX élite masculin plus tôt cette année à Ostende », ajoute l’équipe dans son communiqué.

Une approche multidisciplinaire

Un tableau des médailles flamboyant auquel Jasper Philipsen et Tim Merlier ont également contribué en grande partie avec chacun deux victoires d’étape en Grand Tour. « Il y a deux ans, nous étions heureux de convaincre Alpecin de monter à bord de notre jeune projet. Aujourd'hui, nous sommes très fiers d'avoir pu montrer à Alpecin que notre confiance valait la peine d'être accordée, malgré une période difficile pour tout le monde. L'entreprise nous a permis de nous développer en élargissant notre budget, mais plus encore en faisant confiance à notre approche multidisciplinaire », se réjouit Philip Roodhooft, directeur général de l’écurie. Alpecin s’attache à « l’orientation particulière vers les trois disciplines que sont le cross, le VTT et la route ». Une polyvalence fleurissante à laquelle Mathieu van der Poel, quadruple champion du monde de cyclo-cross et récemment prolongé jusqu’en 2025, n’est pas étranger.