Alpecin-Fenix : A nouveau des douleurs au dos pour Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel pensait avoir laissé ses problèmes de dos derrière lui. Des douleurs qui posent des problèmes au petit-fils de Raymond Poulidor depuis plusieurs mois et qui n’ont pas été améliorés par la violente chute subie lors de l’épreuve de VTT des derniers Jeux Olympiques à Tokyo. Après avoir fait son retour au cyclo-cross lors de la manche de Coupe du Monde disputée ce dimanche à Termonde, avec une deuxième place derrière Wout Van Aert, Mathieu van der Poel n’a pas pu terminer l’étape du Superprestige organisée ce lundi à Heusden-Zolder en raison de nouvelles douleurs dorsales. Par l’intermédiaire d’un communiqué publié sur sa page Facebook, la formation belge a confirmé que les examens passés ce mardi ont montré « un gonflement sur un disque intervertébral ». En conséquence, le quadruple champion du monde de cyclo-cross ne participera pas aux épreuves prévues à Loenhout ce jeudi puis à Hulst ce dimanche.La date de reprise de Mathieu van der Poel n’est pas encore fixée. Le coureur de l’équipe Alpecin-Fenix verra à nouveau les médecins « immédiatement après le Nouvel An » afin de faire un point sur la situation et notamment prendre une décision sur les prochaines échéances, dont les championnats du monde de cyclo-cross, les 29 et 30 janvier prochains à Fayetteville, aux Etats-Unis. « C’est décevant mais c’est comme ça. C’est un souci qui est là depuis un bon moment et, en quelque sorte, je suis soulagé de savoir que la cause de ces douleurs a été identifiée et qu’on peut y remédier avec du repos et un traitement, a déclaré Mathieu van der Poel dans le communiqué de son équipe. Tout le monde sait pertinemment que les Mondiaux sont mon premier grand objectif de l’année 2022 mais ce n’est certainement pas le seul, ni même le dernier. » Le Néerlandais assure qu’il reprendra la compétition quand il sera « complètement prêt » et pourrait faire des sacrifices à cette fin. « Si je suis prêt pour les Mondiaux de cyclo-cross, c’est tant mieux. Si ce n’est pas le cas, j’aurai alors hâte de lancer la saison sur route au printemps. » Dans un tel cas de figure, ce pourrait être un tapis rouge pour Wout Van Aert, intraitable depuis son retour à la compétition.