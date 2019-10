Alaphilippe n'oubliera pas 2019

On pouvait le pressentir, après un championnat du monde où il n'aura pas été au niveau espéré (28e): Julian Alaphilippe a choisi de mettre un terme à saison 2019. Logiquement entamé par les efforts consentis lors des derniers mois, le Montluçonnais n'a plus les jambes pour espérer de grands résultats en cette fin d'année. Alors qu'il ne lui restait plus que deux courses au programme, il a choisi de mettre le clignotant, pour s'offrir un repos bien mérité.

He's won Milano-Sanremo, Strade Bianche, Fleche Wallonne, two stages at the Tour de France and the hearts of an entire nation. Now, @alafpolak1 will stop his highly successful 2019 and start focusing on next season: https://t.co/0BbNOv1xQE

"Je suis vraiment triste de vous dire que je ne courrai pas cette semaine Milan-Turin et le Tour de Lombardie et que mon incroyable saison 2019 est terminée, explique Alaphilippe sur le site de l'équipe Deceuninck-Quick Step. Vous savez que je donne toujours tout, et c'est ce que j'ai fait depuis le début de l'année en Argentine. J'ai travaillé très dur pour essayer d'être à mon pic de forme pour la troisième fois cette année, après avoir couru très fort lors des Classiques et sur le Tour de France, mais je savais depuis les Mondiaux que ma forme est en deçà de ce que j'aimerais. Je voulais vraiment être avec les gars en Italie et tout donner pour l’équipe, mais comme je ne peux pas le faire, il est logique que je commence ma récupération d'après-saison maintenant, afin d’être en meilleure forme possible pour le début de l'année prochaine."

Le nouveau chouchou du public

Alaphilippe tire ainsi un trait sur ce qui a été la meilleure saison de sa carrière, qu'il achèvera sans doute au deuxième rang du classement UCI, derrière Primoz Roglic. Pratiquement imbattable en janvier, en février, en mars, en avril et en juillet, le Français aura décroché 12 victoires, raflé son premier Monument (Milan-San Remo), garni son palmarès sur les classiques (Strade Bianche, Flèche Wallonne), mais c'est sur le Tour de France qu'il aura véritablement épaté, et dépassé les attentes. Avec ses deux succès d'étape, ses 14 jours en jaune, et sa 5e place finale à Paris, le Super-Combatif de la Grande Boucle s'est fait un nom auprès du grand public, entrant ainsi dans le coeur des Français avec son style offensif et son caractère facétieux.

"2019 est une année que je n'oublierai jamais et je tiens à remercier mon équipe, la direction, le personnel, ma famille, et tous ceux qui m'ont soutenu tout au long de cette saison vraiment incroyable, conclut Alaphilippe. Je ne peux pas dire avec des mots combien il était spécial de partager tous ces beaux moments avec vous tous!" Rendez-vous en 2020, Julian.